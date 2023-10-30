微软 Xbox 新政策：11 月 17 日起未经官方授权的配件将被禁用

IT之家 10 月 30 日消息，据 WindowsCentral 报道，微软 Xbox 从 11 月 17 日起正式实施一项新的政策，将禁止用户使用未经官方授权的配件，如手柄、耳机、转换器等。

一些使用未授权配件的用户已经在他们的 Xbox 上收到了错误信息 0x82d60002，提示他们“使用未授权的配件会影响您的游戏体验，该配件将在 2023 年 11 月 12 日被屏蔽。”并引导他们去 Xbox 官网查看授权的配件。

还有用户反映，他们买的“廉价版”第三方手柄已经无法在 Xbox 主机上使用。

IT之家注意到，一些生产第三方游戏配件的品牌，如 Brook Gaming，已经感受到了这一变化的压力。他们在 X 上发布了声明，表示他们的一些产品在 Xbox 上出现了功能故障，并承诺他们的工程团队正在努力寻找解决方案。

需要指出的是，经过官方验证的第三方配件产品不会受到这一政策的影响，如 Turtle Beach、Lucid Sound、Razer 等常见于我们“最佳 Xbox 耳机”和“最佳 Xbox 手柄”榜单上的品牌，目前还不清楚这一政策是否会影响到那些可以模拟鼠标和键盘输入的 XIM 配件。

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