微软 Xbox Series S 游戏机在巴西涨至 3599 雷亚尔，涨幅近 50%

IT之家 10 月 29 日消息，微软在给巴西网站 The Enemy 的一份声明中表示，Xbox Series S 在巴西的建议价格提高至 3599 雷亚尔（IT之家备注：当前约人民币 5250 元），但没有提及 Xbox Series X，因此它应该保持与近几个月相同的价格。

声明称：“在 Xbox，我们仍然致力于以各种价位提供最佳游戏体验，以便玩家可以选择最适合他们的游戏需求和预算的游戏。” “未来几周，我们将开始沟通 Xbox Series S 游戏机在巴西的价格调整。”

文中提到：“Xbox Series S 基础 SKU 的建议零售价将在销售 Xbox Series S 游戏机的巴西零售商处进行更新。”“我们多年来一直维持主机价格，现在已将价格调整至 3599 雷亚尔。”

据了解，本次调价仅适用于 512GB 版本，尚未确认 1TB 版本的调整。在此次涨价之前，Xbox Series S 的售价在 2000- 2500 雷亚尔（当前约人民币 3647 元）之间，涨价后该游戏机的价格已与 PS5 数字版相当。

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