谷歌推出凭证管理器，Android 14 应用将更容易支持 Passkey 密钥

IT之家 10 月 30 日消息，谷歌在上周的开发者博客中宣布，Credential Manager（凭证管理器）将于 11 月 1 日正式对外开放，这是一种新的 Android 专用 API，用于存储用户名和密码组合、Passkey 等凭证。凭证管理器数月前已经推出了开发者预览版，其将 Android 手机中的 Passkey 生物识别认证、传统密码和联合身份登录集成在一个平台下。

这将让应用在 Android 14 中提供更好的认证支持，使用凭证管理器，应用可以让用户通过 Passkey 轻松进行生物识别登录。这意味着用户无需记住登录信息，从而获得更无缝的登录体验。第三方密码管理器（如 1Password）也可以集成该 API，从而在使用谷歌密码管理器之外的替代方案时提供更流畅的体验。

谷歌在上周的另一篇博客文章中写道，正在废弃几个认证 API，以便开发者只需调用凭证管理器来认证用户。希望这样能让事情变得更简单，更有可能被第三方应用使用。

什么是 Passkey？ Passkey 可以用设备自身的认证方式替代传统的密码，用户可以通过 iPhone 上的 Face ID、Android 手机上的指纹传感器或 PC 上的 Windows Hello 来登录各种服务。

Passkey 基于 WebAuthn（或 Web 认证）技术，当创建一个 Passkey 时，会生成两个不同的 Passkey：一个由网站或服务存储，另一个由用来验证身份的设备存储。

如果 Passkey 存储在设备上，如果损坏或丢失了怎么办？由于 Passkey 可以跨多个设备使用，因此可能有备份可用。许多支持 Passkey 的服务也会重新认证手机号码或电子邮件地址，或者还可以使用硬件安全 Passkey。

IT之家注意到，苹果和谷歌的密码保险箱已经支持 Passkey。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。