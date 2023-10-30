前苹果员工创立，Humane 下月发布无屏幕 AI 可穿戴设备 Ai Pin：内置 ChatGPT

IT之家 10 月 30 日消息，据 The Information 报道，由两位苹果公司的前设计和工程团队高管创立的 Humane 公司将于 11 月 9 日发布首款可穿戴设备 ——Ai Pin。

据介绍，这是一种基于服装的可穿戴设备，没有屏幕，大小与一块饼干差不多。该设备还将配备一个摄像头、一个麦克风和扬声器，以及各种传感器和激光投影仪，用户可用磁铁将其吸附在衣服上。

该设备将配备高通骁龙芯片，号称拥有智能手机级别的速度、连接性、摄像功能和安全性。

智能化方面，该设备内置了“专有软件和 OpenAI 旗下 ChatGPT 融合”的系统，此前该产品的描述文案中曾出现“内置 GPT-4”的说法，但随后被删除。此外，该产品还配备了一个隐私指示灯，当摄像头、麦克风或输入传感器被使用时，就会亮起灯光。

该设备曾在今年 4 月的 TED 大会上亮相，当时 Humane 的联合创始人在舞台上展示了这款设备。他使用这一设备作为语音助手，并在掌上投射了一块小屏幕。不过，这款设备的详细信息仍是未知数，IT之家将保持关注。

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