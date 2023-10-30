华米 Amazfit 跃我 Bip 5 手表开售：日常使用达 10 天，到手价 549 元

IT之家 10 月 30 日消息，华米 Amazfit 跃我今日宣布，Amazfit Bip 5 智能手表今日正式开售，到手价 549 元，微信官方商城有售。

IT之家从官方获悉，Amazfit Bip 5 配备 1.91 英寸 LCD 大屏，官方宣称比市面手表主流 1.75 英寸大屏相比，Bip 5 的可视面积提升 19%。该产品采用微弧面面壳、双色一体式底壳，表体轻至 26g，薄至 11.2mm，提供午夜黑、破晓白、柔光粉三款经典配色选择。

功能上，Amazfit Bip 5 支持蓝牙通话、微信、支付宝离线支付、会员卡、晨间速报等，下载 70＋小程序应用。健康管理上，该手表支持心率、血氧、压力、睡眠监测等，可以提供心律不齐等健康提醒。

这款手表还支持 120＋运动模式，可自动识别跑步运动；数据项显示布局可根据用户喜好配置；可在手表上直接显示运动轨迹；支持虚拟兔子、步频助手、运动数据播报，提供最大摄氧量、训练负荷、完全恢复时间、有氧无氧训练效果评估等专业数据。

其他方面，Amazfit Bip 5 配备四星定位，官方宣称“10 秒-20 秒定位成功”。此外，该产品日常使用可达 10 天，据称一个月仅需充 3 次电。

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