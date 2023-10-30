上汽通用五菱：全球首个岛式精益智造工厂竣工投产，突破流水线式汽车总装模式

IT之家 10 月 30 日消息，宝骏汽车宣布，2023 年 10 月 27 日，在上汽通用五菱建厂 65 周年之际，伴随宝骏云朵汽车批量驶下生产线，全球首个岛式精益智造工厂 —— 上汽通用五菱精益智造工厂正式竣工投产。

▲ 图源宝骏汽车，下同

据介绍，上汽通用五菱精益智造工厂坐落于广西柳州，突破了汽车工业延续百年的流水线式总装生产模式，采用“岛式”生产，以岛为单位对汽车生产工序进行重构。其岛与岛之间没有采用传统的串联方式，而是运用了柔性可变的分布式结构，因而可以不受传统流水线工艺要求限制，实时依据生产需要变换工序。

柔性化之外，智能化也是这座工厂的核心标签。通过将全自动无人化生产的模块化工艺封装成“柔性岛”，并将该岛从主生产线剥离，上汽通用五菱精益智造工厂实现了主线合装极简，支线分装全面向用户需求靠拢，号称不仅人力投入大幅减少，还能够满足用户个性化定制需求。IT之家附官方介绍如下：

支持 SLAM 技术（Simultaneous Localization and Mapping，即时定位与地图构建）的复合式导航移动机器人和 EMS 可升降吊具（Electrified Monorail System，电动单轨输送系统）的应用，以及 AGV（Automated Guided Vehicle，自动导向车）等运输单元的智能调度，让工厂能够灵活传送车身、配件等各类生产对象，实现“车找工位”“料找车”的无缝衔接。

宝骏汽车表示，目前精益智造工厂底盘一致性达 98%，错装率低至 0，还能实现 100% 产品全生命周期数据追溯。

目前，宝骏云朵汽车已导入上汽通用五菱精益智造工厂进行生产，并将生产制造环节向用户开放，用户通过手机 App 就能实时查看生产进度。

此外，在精益智造工厂加持下，用户可直接参与到产品的生产制造中，通过线上定制自己的汽车。目前，宝骏品牌已经将“官方定制改装车”纳入了生产流程。

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