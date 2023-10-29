与 Stellantis 达成协议不久后，UAW 宣布通用汽车北美最大工厂将罢工

IT之家 10 月 29 日消息，综合路透社、electrek 等外媒报道，UAW（美国汽车工人联合会）当地时间周六宣布扩大通用汽车公司的罢工范围，这次涉及到通用汽车位于美国田纳西州春山市的工厂。

而在田纳西州的罢工发起不久之前，UAW 表示已经与 Stellantis 达成临时劳资协议。

IT之家注：通用汽车位于春山市（Spring Hill）的工厂是该公司北美最大的工厂，拥有近 4000 名员工。该工厂向其他皮卡、跑车及 SUV 车型的装配工厂提供发动机和其他零部件，同时也用于生产凯迪拉克中大型纯电 SUV 车型 Lyriq（锐歌）。

UAW 主席 Shawn Fain 对此表示，之所以下令春山市的工厂举行罢工，是因为通用汽车面对基于 UAW 周三与福特、周六与 Stellantis 之间达成协议的合同条款，显得“踌躇不前”。“我们对通用汽车不必要且不负责任地拒绝达成公平协议感到失望。”

通用汽车回应称，公司对于这次发起的罢工感到失望，仍在寻求“尽快达成协议”。

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