百川智能推出 Baichuan2-192K 大模型，上下文窗口长超 GPT-4 约 14 倍

IT之家 10 月 30 日消息，百川智能今日宣布推出 Baichuan2-192K 大模型。据介绍，该模型上下文窗口长度达 192K，能够处理约 35 万个汉字，号称是目前全球最长的上下文窗口。

百川智能表示，Baichuan2-192K 是目前支持长上下文窗口最优秀大模型 Claude2（100K 上下文窗口，实测约 8 万字）的 4.4 倍，是 GPT-4（支持 32K 上下文窗口，实测约 2.5 万字）的 14 倍。

IT之家注：上下文窗口长度是大模型的核心技术之一，通过更大的上下文窗口，模型能够结合更多上下文内容获得更丰富的语义信息，更好地捕捉上下文的相关性、消除歧义，进而更加准确、流畅地生成内容，提升模型能力。

Baichuan2-192K 在 Dureader、NarrativeQA、LSHT、TriviaQA 等 10 项中英文长文本问答、摘要的评测集上表现良好，有 7 项取得 SOTA。

百川智能表示，Baichuan2-192K 将以 API 调用和私有化部署的方式提供给企业用户，目前百川智能已启动 Baichuan2-192K 的 API 内测，开放给法律、媒体、金融等行业的核心合作伙伴。

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