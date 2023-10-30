博鳌亚洲论坛 2024 年年会计划明年 3 月 26-29 日在海南举办

IT之家 10 月 30 日消息，据央视新闻、中国证券网等报道，博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛第二届大会今天上午举行开幕式。开幕式期间，博鳌亚洲论坛理事长潘基文介绍说，博鳌亚洲论坛 2024 年年会计划于 2024 年 3 月 26 日到 29 日在海南博鳌举办。

潘基文表示，博鳌亚洲论坛 2024 年年会将深入探讨亚洲与世界发展面临的重大问题，推动国际社会共迎挑战、共促发展。

博鳌亚洲论坛（Boao Forum For Asia，BFA）或称亚洲论坛、亚洲博鳌论坛，是一个总部设在中国的非官方、非营利性、定期、定址国际组织，由 29 个成员国共同发起，于 2001 年 2 月在海南省琼海市博鳌镇正式宣布成立，成立之时通过了《宣言》及《章程指导原则》等纲领性文件。

据IT之家此前报道，作为参考，博鳌亚洲论坛 2023 年年会于今年 3 月 28 日-31 日举行，年会主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。其围绕推进数字经济、下一代互联网、AI 赋能美好生活等议题进行探讨，以及“发展与普惠”、“治理与安全”、“区域与全球”、“当下与未来”四个板块议题展开讨论。

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