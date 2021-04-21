车主维权事件发生后，特斯拉副总裁陶琳缺席博鳌亚洲论坛

4 月 21 日上午消息，特斯拉车主维权事件发生后，特斯拉副总裁陶琳缺席原定要参加博鳌亚洲论坛 2021 年年会。

在会议主办方此前公布的议程中，陶琳将出席 21 日的《打造安全可控的产业链供应链》论坛，和英特尔中国区总裁杨旭等嘉宾共议如何打造产业链供应链安全可控等问题。今日，陶琳并未现身，也未线上参与该论坛。

▲博鳌亚洲论坛原定议程中，陶琳将参与该环节

此前，4 月 19 日，2021 上海国际车展期间，特斯拉展台出现车主维权事件。一女子身穿“刹车失灵”字样 T 恤，站在一辆特斯拉展车车顶高声呼喊：“特斯拉刹车失灵。”警方随后介入调查。

女车主维权事件发生之后，陶琳在媒体采访中表示，特斯拉不可能妥协，这是一个新产品发展必经的过程。

但就在昨晚，特斯拉一改“不妥协”的态度，深夜发布了道歉声明。

声明中，特斯拉就未能及时解决车主的问题致歉，称已成立专门处理小组，专事专办，努力在合规合法的情况下，尽全力的满足车主诉求，争取让车主满意。

特斯拉在声明中表示，在配合政府各相关部门调查的情况下，同时开展严格自查自纠，对自身不合理的、不符合服务准则的问题和服务流程进行梳理并整改，努力做到立查立改、即查即改，做到尊重消费者，尊重市场。