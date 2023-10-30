消息称 vivo X100 系列手机将搭载行业唯一 APO 长焦，全系新增长焦微距功能

IT之家 10 月 30 日消息，供应链消息透露，即将发布的 vivo X100 系列将全系搭载潜望长焦镜头，并带来行业唯一获得蔡司 APO 标准认证的浮动长焦摄像头。据悉，APO 标准通常用于评价专业光学影像器材的色差控制水平，通过认证的镜头都拥有顶级的颜色校正能力。此外，vivo X100 系列还将全系实现长焦微距功能。

根据此前消息，vivo X100 系列还有多个首发技术，包括首发搭载海力士 LPDDR5T 内存，相比主流 LPDDR5X 内存，LPDDR5T 的读取速度提升达 13%，是目前行业最快的移动 DRAM。此外，新机还将首发搭载联发科天玑 9300 处理器和 vivo 6nm 自研影像芯片 V3。

爆料图

今天早些时候博主 @数码闲聊站 带来了 vivo X100 Pro 的线稿图，从图中可以看到，这款新机采用当下流行的圆形居中相机模组，预计搭载后置四摄，蔡司标志性 logo 位于模组中央，闪光灯位于模组右上方，新机正面配备居中单孔屏幕。

▲ 图源博主 @数码闲聊站

▲ 图源博主 @数码闲聊站

该博主表示，标准版机型的镜头底座多出来一圈在右侧，并在评论区放出镜头线稿图。他还透露，vivo X100 / Pro 配色有白色玻璃、黑色玻璃、蓝色玻璃橙色素皮，全系提供 16GB LPDDR5T，顶配提供 1TB UFS 4.0。

据IT之家此前报道，博主 @数码闲聊站 曾透露 iQOO12 系列（发布时间）提前到 11 月上旬，vivo X100 系列提前到 11 月中旬，四款新机已全部入网。从目前的信息来看，该博主提到的四款新机预计为 iQOO 12、iQOO 12 Pro、vivo X100、vivo X100 Pro。

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