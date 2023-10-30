索尼高管：PlayStation Portal 掌机对手不是任天堂 Switch，玩家必须拥有 PS5

IT之家 10 月 30 日消息，索尼 PlayStation 高级副总裁 Eric Lempel 近日接受 BBC 采访，谈到即将推出的一系列硬件设备，包括掌上游戏设备 PlayStation Portal 和面向残疾人玩家的 Access 无障碍控制器。

报道称，尽管 PlayStation Portal 从外观上看起来就像任天堂 Switch 或 Steam Deck 等掌机，都由手柄和屏幕组成，但 Eric Lempel 表示，PlayStation Portal 并非上述两款产品的竞争对手，因为玩家必须拥有 PlayStation 5 主机才能够使用它，这款掌机的功能是将 PS5 的内容进行流媒体传输。

这是个完全不同的方案，事实上，这是一款为 PlayStation 用户定制的‘独一无二的’产品。

同时，Eric Lempel 也向 BBC 证实，玩家无法直接把 PlayStation 云游戏服务中的作品串流到该设备上。

他对这款掌机的适用场景、人群是这样描述的：适用于那些想在沙发上玩游戏，但自己的对象在看电视的玩家，以及想在房间里玩游戏的玩家。“不过，只要网络信号足够强，它也可以在户外使用。”

谈及专为残疾人设计的无障碍控制器 Access 时，Eric Lempel 表示，该产品的目的是让残疾人不需要对操作方式进行二次调整，就能舒适使用，同样拥有“独一无二的”定制功能。这款无障碍控制器已经于 7 月开始接受预订，12 月 6 日全球发售。

IT之家此前报道，PlayStation Portal 串流掌机已在 8 月下旬亮相，其售价为 29980 日元，具体发售时间待定。该产品配备一块 8 英寸 LCD 屏，能够以 60fps 的速度提供 1080p 分辨率画面，手柄支持自适应扳机和触觉回馈。

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