iPad / iPhone 版《生化危机 8：村庄》发售：兼容手柄 / 触屏，支持 iCloud 云存档

IT之家 10 月 30 日消息，卡普空今日宣布，iPad / iPhone 版《生化危机 8：村庄》游戏正式发售，官方公布了发售宣传片。
可怕的怪物在村庄里游荡，身形巨大的女士住在一座古老的城堡里。能否在恶梦般的情况下生还，就看玩家自己了。屡获殊荣的生存恐怖游戏终于在 iPad / iPhone 上登场！无论是在家还是在路上，可在任何情况下享受各种类型的“恐怖”！
《生化危机：村庄》定价 4990 日元（IT之家备注：当前约 245 元人民币），不过卡普空宣布 10 月 30 日至 11 月 20 日期间立减 60%，折后含税 1990 日元（当前约 98 元人民币）。
此外，你还可以花 1000 日元（当前约 49 元人民币）的五折价购买 DLC《温特斯扩展包》，而且在此期间购买拓展包的人还将获得追加服饰“Street Wolf 服装”。
IT之家附兼容设备：
iPad Pro（12.9 英寸，M1）
iPad Pro（11 英寸，M1）
iPad Pro（12.9 英寸、M2）
iPad Pro（11 英寸、M2）
iPad Air 5（M1）
iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
值得注意的是，《生化危机 8：村庄》可免费下载，这是一款“先玩后买”App，玩家可以在其中体验第一部分内容，如果喜欢的话可以再选择购买完整游戏。此外，游戏支持 iCloud 云存档功能，玩家可以在多个设备间同步游玩。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。