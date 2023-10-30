iPad / iPhone 版《生化危机 8：村庄》发售：兼容手柄 / 触屏，支持 iCloud 云存档

IT之家 10 月 30 日消息，卡普空今日宣布，iPad / iPhone 版《生化危机 8：村庄》游戏正式发售，官方公布了发售宣传片。

可怕的怪物在村庄里游荡，身形巨大的女士住在一座古老的城堡里。能否在恶梦般的情况下生还，就看玩家自己了。屡获殊荣的生存恐怖游戏终于在 iPad / iPhone 上登场！无论是在家还是在路上，可在任何情况下享受各种类型的“恐怖”！

《生化危机：村庄》定价 4990 日元（IT之家备注：当前约 245 元人民币），不过卡普空宣布 10 月 30 日至 11 月 20 日期间立减 60%，折后含税 1990 日元（当前约 98 元人民币）。

此外，你还可以花 1000 日元（当前约 49 元人民币）的五折价购买 DLC《温特斯扩展包》，而且在此期间购买拓展包的人还将获得追加服饰“Street Wolf 服装”。

IT之家附兼容设备：

值得注意的是，《生化危机 8：村庄》可免费下载，这是一款“先玩后买”App，玩家可以在其中体验第一部分内容，如果喜欢的话可以再选择购买完整游戏。此外，游戏支持 iCloud 云存档功能，玩家可以在多个设备间同步游玩。

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