阿维塔 12 车型预热：全视野 51 英寸超清联动屏、无后舷窗掀背车尾

IT之家 10 月 30 日消息，阿维塔汽车即将上市的全新车型 —— 阿维塔 12 继续保持“一天一预热”的节奏，阿维塔近日通过官方微博又介绍了这款车的两个新特性：全视野 51 英寸超清联动屏、全静奢无后舷窗掀背车尾，官方称新车拥有 12 项“遥遥领先”的配置或设计。

官方宣传的这个“全视野 51 英寸超清联动屏”由两部分组成，15.6 英寸的智慧中控屏和 35.4 英寸的 4K 一体远端屏。据介绍，中控屏拥有 1920*1080 的分辨率，而一体式的远端屏具有 4032*284 的分辨率。

这块横贯整个中控台的屏幕可实现全沉浸式的视觉体验，并能完成“全场景陪伴”：可用于展示开机动画、基础仪表区域、ADAS 辅助驾驶场景重构区、地图信息，并支持自定义卡片编辑，还可联动休憩模式、充电场景等。

外观方面，该车通过座舱与后备箱之间的区隔设计及局部私密性优化，号称极大扩充后备箱空间，同时也可营造“专属”沉浸式私享空间。同时，车尾无后舷窗的设计也进一步提升了新车的辨识度。

综合IT之家此前报道，新车还配备有智能光感变色穹顶，官方称紫外线防御力能够达到 99.99%，后续可选装遮阳帘；同时，车侧搭载超清外电子后视镜，支持盲区监测、开门预警、行人预警等功能，且可以通过加热来进行除雾。

该车将于 11 月 10 日全球范围上市，已在 10 月 11 日量产下线。

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