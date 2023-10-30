科技一周大事（10 月 23 日-29 日）：小米澎湃 OS 暨 Xiaomi 14 系列新品发布会、神舟十七与空间站完成交会对接、2024 年部分节假日安排公布

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（10 月 23 日-29 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、QQ 邮箱回应付费会员争议：收发邮件等基础功能完全不受影响，会员旨在满足部分有更高要求的用户

针对“QQ 邮箱开始提供付费会员服务”这个话题，QQ 邮箱微博发文表示收发邮件等基础功能完全不受影响，16GB 邮箱免费容量可满足大部分用户的使用需求。会员服务是为满足部分有更高要求的用户而推出的，包括邮箱容量 2048G、中转站容量 2048G、中转站单个超大附件 10G 等容量扩容服务，以及中转站超大附件 90 天有效期、在线解压、VIP 邮箱地址等增值服务。>> 查看详情

2、华为声明：“华为将发射 1 万枚 6G 移动低轨卫星”纯属造谣

10 月 23 日晚间，华为集团官方账号发布声明称，部分自媒体口中所谓的“华为将发射 1 万枚 6G 移动低轨卫星”纯属造谣。网传‘华为将发射 1 万枚 6G 移动低轨卫星’纯属造谣，造谣者毫无根据，无事生非，在多个平台、账号推送相同信息扩散，请勿信勿传，果断举报。>> 查看详情

3、苹果 iPhone 15 全系电商价格大跳水，更抗跌的 Pro 系列也降价千元

10 月 23 日，“iPhone 15 全系价格暴跌”冲上热搜第一。据报道，当前 iPhone 15/15 Plus 的 128GB 版本在个别电商平台上售价在 5198 元和 6098 元，而其官网定价分别为 5999 元和 6999 元，跌价超过 800 元。同时，两个系列 256GB 版本的渠道价差也普遍在 800 元至 1000 元左右。>> 查看详情

4、消息称字节跳动旗下 PICO 近半员工离开，多名高管离职调岗

据澎湃新闻报道，从多位知情人士处获悉，近期 PICO 多位核心业务负责人相继离职和调岗，今年上半年，PICO 副总裁任利锋已实际意义上处于离职状态，长期不负责 PICO 的业务管理，但仍挂职在公司内。目前任利锋在字节跳动内部系统“飞书”的状态为“请假”。据知情人士透露，任利锋将在今年年底正式离职。>> 查看详情

5、2023 胡润百富榜发布：钟睒睒第三次成为中国首富，马化腾重回第二

胡润研究院 10 月 24 日发布《2023 胡润百富榜》，农夫山泉 69 岁的钟睒睒财富基本与去年持平，以 4500 亿元第三次成为中国首富。腾讯 52 岁的马化腾财富比去年增长 650 亿（30%），达到 2800 亿元，继 2020 年之后重回第二，比去年上升 3 位；拼多多 43 岁的黄峥财富比去年增长 1000 亿（59%），是今年榜单上财富增长最多的企业家，以 2700 亿元首次进入前三，比去年上升 7 位。>> 查看详情

6、高通发布骁龙 8 Gen 3 处理器：CPU 性能提升 30%、GPU 提升 25%

高通 10 月 25 日凌晨在夏威夷举办骁龙峰会，正式宣布了骁龙 8 Gen 3 处理器，将会成为 2024 年安卓旗舰的标配处理器。据高通称，新款 8 Gen 3 的性能比前代产品提高了 30%，能效提高了 20%。它还提供了 25% 的 GPU 性能提升和 20% 的能效提升。Adreno 750 GPU GPU 支持硬件光线追踪和 240 FPS 游戏。>> 查看详情

7、苹果官宣 10 月 31 日举行发布活动，届时将推出 2023 款 iMac 等产品

苹果 10 月 25 日凌晨宣布了 2023 年第二次秋季活动，定于太平洋时间 10 月 30 日星期一下午 5:00 举行，换算为北京时间即 10 月 31 日凌晨 5 点。此次 10 月份的活动预计将重点关注 Mac 系列电脑产品，预计苹果将更新 iMac 等。>> 查看详情

8、2024 年部分节假日安排公布：春节 2 月 10 日至 17 日放假调休，共 8 天

国务院办公厅 10 月 25 日发布 2024 年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排通知。

一、元旦：1 月 1 日放假，与周末连休。

二、春节：2 月 10 日至 17 日放假调休，共 8 天。2 月 4 日（星期日）、2 月 18 日（星期日）上班。鼓励各单位结合带薪年休假等制度落实，安排职工在除夕（2 月 9 日）休息。

三、清明节：4 月 4 日至 6 日放假调休，共 3 天。4 月 7 日（星期日）上班。

四、劳动节：5 月 1 日至 5 日放假调休，共 5 天。4 月 28 日（星期日）、5 月 11 日（星期六）上班。

五、端午节：6 月 10 日放假，与周末连休。

六、中秋节：9 月 15 日至 17 日放假调休，共 3 天。9 月 14 日（星期六）上班。

七、国庆节：10 月 1 日至 7 日放假调休，共 7 天。9 月 29 日（星期日）、10 月 12 日（星期六）上班。>> 查看详情

9、华为回应“将全面接管 AITO 问界销售体系”：信息不实

《晚点 Auto》10 月 25 日报道称，问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”，成为华为的编外员工，换签将在明年全部完成。

对此，华为以及 AITO 汽车都回应称信息不实。>> 查看详情

10、国家数据局正式揭牌，负责协调推进数据基础制度建设等

据央视新闻报道，10 月 25 日上午，国家数据局正式揭牌。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。>> 查看详情

11、小米澎湃 OS 暨 Xiaomi 14 系列新品发布会

在 10 月 26 日晚间的新品发布会上，小米 14 手机正式发布，该机采用 6.36 英寸小尺寸屏，最窄 1.61mm 直立边框，搭配圆角设计，可选黑、白、岩石青、雪山粉，四款配色，玻璃版厚 8.29mm 重 193g，纳米皮版厚 8.28mm 重 188g。具体售价如下：

8GB + 256GB 售价 3999 元

12GB + 256GB 售价 4299 元

16GB + 512GB 售价 4599 元

16GB + 1TB 售价 4999 元

小米推出了全新的小米 14 Pro 手机。这款手机分为三个版本：

12GB+256GB 版本 4999 元

16GB+512GB 版本 5499 元

16GB+1TB 版本 5999 元

其他内容包括：

6499 元！ 小米 14 Pro 钛金属特别版手机 发布，跟进苹果 iPhone 15 Pro>> 查看详情

小米澎湃 OS 正式发布：最大规模“底层重构”、跨端智联、内置 AI 大模型 >> 查看详情

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12、10 月共 87 款国产游戏获批，米哈游《绝区零》、网易《射雕》等在列

国家新闻出版署 10 月 26 日发布了 2023 年 10 月份国产网络游戏审批信息，共 87 款游戏获批。IT之家发现，《了不起的修仙模拟器》《剑网 3 无界》等游戏在列，而网易有一款《射雕》通过了审批，腾讯方面本月没有游戏过审。>> 查看详情

13、机构公布 2023Q3 国内手机市场报告：荣耀市占第一，华为增长 37%

根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告，2023 年第 3 季度中国智能手机市场销量同比下降 3%，同比降幅收窄，认为市场已经触底，释放出复苏信号。

根据统计数据显示，归功于最新推出的荣耀 X50 和荣耀 90 两款手机，荣耀以 18.3% 的市场份额领先市场。在具有竞争力的促销价格推动下，红米 K 和 Note 系列销量强劲，小米同比增长 5%。>> 查看详情

14、神十七与空间站完成交会对接，我国 6 名航天员太空相聚

10 月 26 日，神舟十七号载人飞船成功对接于空间站天和核心舱前向端口，3 名航天员随后进入空间站天和核心舱。

10 月 26 日上午，神舟十七号发射成功。此次神舟十七号飞船对接中国空间站核心舱前向端口，形成三舱三船组合体。与神舟十七号飞船乘组完成交接后，神舟十六号乘组将于 10 月 31 日返回地球，结束近半年的太空“出差”。>> 查看详情

15、蔚来回应“NIO Phone 手机是否由 OPPO 代工”：确实谈过合作，但没成功

此前网传蔚来 NIO Phone 是由 OPPO 代工的，内置系统 SkyUI 基于魅族的 Flyme，蔚来车手互联负责人李赟对此的回应则是，“确实找这两家（OPPO 和魅族）谈过合作，但很遗憾，没有成功。”>> 查看详情

16、消息称国产科幻电影《流浪地球 2》将角逐 2024 奥斯卡“最佳国际影片”奖项

据外媒“好莱坞报道者”报道，《流浪地球 2》已进入美国电影艺术与科学学院的会员专享流媒体服务中，意味着该片将代表中国内地角逐 2024 年奥斯卡“最佳国际影片”奖项评选。>> 查看详情

17、各项准备已经就绪，神舟十六号航天员乘组将于近日返回东风着陆场

据央视新闻报道，按照预定计划，神舟十六号航天员乘组将于近日返回东风着陆场。10 月 27 日，着陆场区已经组织所有搜救力量展开最后一次全系统综合演练，包括 10 余支搜救力量，5 架直升机，指挥车、搜索车、医监医救车、处置车等近百台车辆装备。据介绍，目前各项准备已经就绪，静候神舟回家。>> 查看详情

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