蔚来回应“NIO Phone 手机是否由 OPPO 代工”：确实谈过合作，但没成功

IT之家 10 月 29 日消息，据博主 @钢炮同学啊，蔚来汽车今日举办 NIO Phone 手机的“车手互联”体验沙龙活动，车手互联负责人李赟对部分网传消息进行了回应。

此前，网上有传闻称蔚来手机 NIO Phone 是由 OPPO 代工的，其内置系统 SkyUI 基于魅族的 Flyme，李赟对此的回应则是，“确实找这两家（OPPO 和魅族）谈过合作，但很遗憾，没有成功。”

但他同时也表示，“恰好因为没有成功，所以决定自己搞”，并宣称“所以现在手机系统才这么纯粹”。

IT之家注：今年成都车展期间，飞凡汽车和 OPPO 联合发布了“巴赫智能座舱”，飞凡汽车可直接调用 OPPO 手机的算力，在车机上运行手机 App，手机微信的定位信息可在车机上完成同步。同时飞凡汽车车主也可借助 OPPO 手机完成前后移动、遥控泊车等车辆控制，号称手机最终可称为汽车的“智能钥匙”。

蔚来 NIO Phone 于上月下旬正式发布，该机采用“天际线设计”，按照蔚来 CEO 李斌的说法，这款手机能与蔚来汽车无缝连接，带来以车为中心的移动互联全新体验。

该机搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，最高可选 16GB+1TB 存储， 搭载三主摄，分别为 50MP 广角 + 50MP 超广角 + 50MP 潜望长焦，拥有 5200mAh 大电池，支持 66W 有线充电 + 50W 无线充电 + 10W 无线反向充电。

此外，该机支持远程控车、近场控车、车内控车等功能，支持导航剪贴板接力、多车识别，并可在车机上独立操作手机 App。

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