全新一代铃木 Swift 概念车亮相，有望明年量产

IT之家 10 月 30 日消息，铃木近日在东京车展展出了新一代 Swift 概念车，这款车虽然被称为概念车，但实际上是已经接近量产的版本，预计将于 2024 年正式发布。

IT之家注意到，现款 Swift 于 2016 年底推出，并于 2020 年进行了小幅改款。新一代 Swift 保留了前代车型的一些独特设计元素，维持了原有的尺寸和比例。不过，整个车身都经过了重新设计，以提高空气动力学性能。

2024 款铃木 Swift 的长宽高分别为 3860 毫米、1695 毫米和 1500 毫米，轴距为 2450 毫米，这些数据几乎与现款车型相同。

铃木没有透露太多关于动力系统的信息，只是将其描述为高效引擎，低油耗，搭配 CVT 变速箱。有外媒发现该车使用了带有轻混动系统的三缸发动机，这款发动机似乎与目前的 1.25 升 K12C 四缸发动机无关。除了电气化版本之外，预计新款发动机还将提供纯内燃机版本。此外还有传言称，新车还将有一款“强混动”版本。

预计量产版 2024 款铃木 Swift 将于今年年底在日本首发，值得一提的是，由于铃木在 2018 年全面退出中国市场，所以全新一代铃木 Swift 大概率也将和国内消费者无缘。

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