法拉第未来公布月度交付计划：争取 11 月底每周交付两台新车，此前已向贾跃亭交付 FF 91

IT之家 10 月 30 日消息，法拉第未来宣布计划于 11 月交付五台 FF 91 2.0 Futurist Alliance。

作为其持续进行的“交付共创日”计划的一部分，该公司还计划从 11 月最后一周起交付量增至每周交付两台。

今年 10 月，该公司向包括勒芒 24 小时赛冠军、著名赛车主持人 Justin Bell 在内的多位车主交付了 FF 91 2.0 Futurist Alliance。

值得一提的是，法拉第未来 10 月 9 日还向公司创始人兼首席产品和用户生态官贾跃亭交付了 FF 91 2.0 Futurist Alliance。

贾跃亭称，除了资金之外，FF 已经基本具备了价值爆发的所有基础。目前，FF 正在全力引入机构投资者和战略投资者，解决生产爬坡所需要资金问题，提高供应链管理能力和成本控制能力，实现公司最低成本运营，同时快速提高产能和交付量。

9 月 27 日，法拉第未来官方公布了 FF 全球首席执行官 Matthias Aydt 致全体股东的一封信。信中提到，在过去的九年里，该公司已经投资了约 30 亿美元（IT之家备注：当前约 219.9 亿元人民币），使其得以交付旗舰车型 FF 91。不过值得注意的是，根据 FF 公布的数据，今年第三季度 FF 仅交付了三辆 FF 91 2.0 Futurist Alliance。

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