奥迪 A8L Horch 创始人版 60TFSI 开启预售，预售价 230 万元

IT之家 10 月 30 日消息，奥迪近日正式推出了全新的 A8L Horch 创始人版 60TFSI，并开启预售，预售价为 230 万元。新车采用了 4.0T V8 发动机，拥有强劲的动力性能和豪华的设计。

图为 2022 款

IT之家注意到，从外观上看，全新奥迪 A8L Horch 创始人版延续了新款 A8L 的设计风格，但在细节上进行了专属的升级。前脸部分，新车采用了经过三围镀铬修饰的专属进气格栅，增加了立体感和气势感。前大灯采用了数字矩阵式 LED 技术，前包围两侧的散热口也有大量镀铬装饰，与格栅相呼应。

车身侧面，该车相较普通版奥迪 A8L，针对车长以及轴距均增加了 130mm，分别达到 5450mm、3258mm，为后排乘客提供了更加宽敞舒适的空间。新车还配备了 20 英寸的大饼镀铬轮圈，并提供了两种专属的车身颜色：云雨灰和橡木绿。此外，新车在 C 柱上还设置了“HORCH”专属标识、镀铬外后视镜以及带有“H”标识的轮圈，以彰显其与众不同的身份。

车尾部分，全新奥迪 A8L Horch 创始人版保持了 A8L 的稳重风格，采用了 OLED 尾灯组，下包围造型也有所调整，更加精致。当然，作为专属象征，车尾同样具备“HORCH”标识。

内饰方面，全新奥迪 A8L Horch 创始人版沿用了 A8L 的整体设计风格。值得一提的是，新车内部多处嵌有“HORCH”标识，并配备了可发光的“HORCH”门槛饰条，延续了外观设计所强调的专属体验。座椅和车门都采用了菱形缝线设计，并使用了高级皮革材质，提升了豪华感和舒适感。

动力方面，全新奥迪 A8L Horch 创始人版搭载了 4.0T V8 双涡轮增压发动机，这是由奥迪和保时捷联合开发的一款高性能发动机，在保时捷和宾利品牌多款车型上都有应用。该款发动机最大功率为 338 千瓦，最大扭矩为 660 牛・米，匹配 8 速 Tiptronic 自动变速箱和 quattro 四驱技术，百公里加速时间仅为 4.8 秒。

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