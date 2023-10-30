默认 720P 可调分辨率、支持 HDR，IT之家实测《生化危机 8：村庄》iPhone 15 Pro 体验

IT之家 10 月 30 日消息，在今年 9 月 13 日苹果发布会时，苹果重点介绍了 iPhone 15 Pro 系列手机搭载的 A17 Pro 芯片的游戏能力，号称“可运行 3A 大作”，并联合卡普空宣布《生化危机 8：村庄》将登陆 iPhone 15 Pro 系列手机及搭载 M1 及以上芯片的 iPad。

目前本作已经在相关设备上正式发售，IT之家使用一台 iPhone 15 Pro，对这款游戏在移动平台上的表现进行测试。

IT之家发现，本作在 UI 层面，并未对移动平台做过多优化，游戏在 iPhone 15 Pro 上 UI 界面整体依然有改善空间，而设置中“音频输出设备”赫然写着“电视”。

游戏可调分辨率及帧率（“30/60/120 / 可变”四档可选），支持 HDR，在 iPhone 15 Pro 下默认分辨率为 720P，在使用“2556x1179 分辨率配合 120Hz 刷新率下，游戏“显存”显示为 5.86343GB”。

游戏整体画面在 PS4 / Xbox One 水平，卡普空使用噪点等特效掩盖了部分锯齿与远景贴图，在 iPhone 15 Pro 屏幕上游戏场景观感尚可。

但在游戏人物方面，本作在 iPhone 15 Pro 上模型毛发精细度不佳，此外人物面部阴影也有所缺失，体验有些“恐怖谷”。

在游戏发热方面，在 27 度室温环境下，使用“2556x1179 分辨率 (满分辨率) 配合 120Hz 刷新率”配置，试玩游戏 20 分钟，机身温度为 51 度，出现了肉眼可见的掉帧现象。因此本作在 iPhone 15 Pro 上依然需要外接散热器才能保证“高画质”的游戏体验。

而在操作方面，本作似乎有些“暴力移植”，游戏只能用屏幕中的虚拟手柄来移动操作，没有针对触控优化的选项，在实际操作过程中有些别扭，更需要使用蓝牙手柄进行游玩。

目前这款游戏本体可供免费下载，玩家可在试玩游戏后选择购买游戏本体，截止IT之家发稿，游戏已经在日区上线，美区还未上架。

游戏在日区定价 4990 日元（IT之家备注：当前约 245 元人民币），不过卡普空宣布 10 月 30 日至 11 月 20 日期间立减 60%，折后含税 1990 日元（当前约 98 元人民币）。

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