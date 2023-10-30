Linux Mint“Cinnamon”将支持 Wayland 协议，预计在 21.3 版本提供相关实验功能

IT之家 10 月 30 日消息，Linux Mint 团队在日前发布的最新月度报告中提到，他们已经开始着手开发对 Wayland 的支持。

团队表示，添加 Wayland 协议支持，是他们在很长一段时间内必须面对的主要挑战之一，虽然他们不期待 Wayland 能很快取代 X.Org 成为默认值，但仍然希望做好相关协议的准备。

按照计划，在今年的 Linux Mint 21.3 中的 Cinnamon 6.0 将提供实验性的 Wayland 支持，用户可以在登录界面选择“默认 Cinnamon 会话（在 Xorg 上运行）”或“ Cinnamon on Wayland ”之间进行选择。

IT之家同时发现，目前业界抛弃 X.Org 已经是趋势，在此之前，GNOME 桌面、openKylin 等都宣布将支持 wayland 协议，而在今年 5 月，Asahi Linux 首席开发人员 Hector Martin 便鼓励 Asahi Linux 发行版的用户停止使用 X.Org，其认为：

X.Org 已经几乎无人维护，已经完全不适合现代显示硬件，大型 Linux 发行版和主要桌面环境均已经放弃了 X.Org 支持。

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