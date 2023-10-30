华为首家完成 5G 蜂窝低功耗高精度定位关键技术验证，可达 0.4 米以内

IT之家 10 月 30 日消息，中国信息通信研究院 5G 推进组官方宣布，2023 年 10 月，在 IMT-2020（5G）推进组的组织下，华为首家完成了 5G 蜂窝低功耗高精度定位的关键技术验证，包括基于 5G UL-TDOA 的控制面定位架构验证，以及在 LOS / NLOS 场景下，实现了普通 5G 手机终端和低功耗高精度定位（LPHAP）终端的亚米级精度定位。

据介绍，此次技术验证严格遵循 IMT-2020（5G）推进组制定的《5G 蜂窝定位技术要求》和《5G 蜂窝定位测试方法》，采用华为无线 LampSite 基站和入驻式 5G 核心网 LCS（Location Service）模块，并通过普通 5G 手机终端和使用智联安 5G 低功耗高精度定位芯片的终端进行测试，定位精度最高可达到 0.4 米以内（LOS 场景）。

IT之家从公告中获悉，本次技术验证应用了增强 RedCap UE 技术方案，该方案是 3GPP Rel-17 基于 RedCap 终端的基础上，在 Inactive 状态下发送大带宽 SRS，保障高精度定位的同时可大幅度降低功耗。验证结果达到预期，为低功耗高精度定位标准化和相关产业链发展提供了关键支持。

5G 推进组官方表示，华为 5G 室内定位解决方案经过长期积累和实践，在多场景部署形态、平台开放性和业务可靠性方面都紧跟行业需求，目前已在制造、仓储、交通等多个行业完成试点验证和商用部署。后续，华为将继续致力于推动 5G 蜂窝定位 E2E 生态进一步完善，使能行业对人员、物料和生产资源的定位诉求，促进 5G 物联产业繁荣发展。

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