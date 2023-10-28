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华为 MateBook 14S 32G 大内存版降至 6499 元：i5-13500H + 2.5K 120Hz 触控屏

2023/10/28 22:50:24 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 28 日消息，华为 MateBook 14S / 16S 2023 笔记本 32GB 大内存版于今年 8 月份推出，首发 7199 元起。现在，该系列笔记本正在进行双 11 促销，MateBook 14S i5-13500H + 32G + 1TB 售价 6499 元，MateBook 16S i5-13500H + 32G + 1TB 售价 6999 元。

IT之家整理华为 MateBook 14S / 16S 2023 款笔记本参数信息如下：

MateBook 16S 2023 搭载 13 代酷睿处理器，可选 i5、i7、 i9 型号，性能释放可达 60W，内存可选 32GB，SSD 为 1TB。屏幕为 16 英寸 3:2 比例，2.5K 分辨率，100% sRGB 色域，支持触控。

MateBook 14S 2023 搭载 13 代酷睿处理器，可选 i5、i7、 i9 型号，内存可选 32GB，SSD 可选 1TB。屏幕为 14 英寸，2.5K 分辨率，120Hz 刷新率，100% sRGB 色域，支持触控。

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关键词：华为matebook

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