华为 MateBook 14S 32G 大内存版降至 6499 元：i5-13500H + 2.5K 120Hz 触控屏

IT之家 10 月 28 日消息，华为 MateBook 14S / 16S 2023 笔记本 32GB 大内存版于今年 8 月份推出，首发 7199 元起。现在，该系列笔记本正在进行双 11 促销，MateBook 14S i5-13500H + 32G + 1TB 售价 6499 元，MateBook 16S i5-13500H + 32G + 1TB 售价 6999 元。
IT之家整理华为 MateBook 14S / 16S 2023 款笔记本参数信息如下：
MateBook 16S 2023 搭载 13 代酷睿处理器，可选 i5、i7、 i9 型号，性能释放可达 60W，内存可选 32GB，SSD 为 1TB。屏幕为 16 英寸 3:2 比例，2.5K 分辨率，100% sRGB 色域，支持触控。
MateBook 14S 2023 搭载 13 代酷睿处理器，可选 i5、i7、 i9 型号，内存可选 32GB，SSD 可选 1TB。屏幕为 14 英寸，2.5K 分辨率，120Hz 刷新率，100% sRGB 色域，支持触控。
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