消息称 GitHub Stars 功能已被滥用，6 美元就能买 50 个星标

IT之家 10 月 30 日消息，GitHub 的 Stars 功能可以理解为朋友圈点赞，表示对相关项目支持和赞许，用户可以点选项目右上角的按钮为项目本身添加星标，这些星标对项目本身及作者都有一定的积极意义。

不过据外媒 Wired 报道，这项 Stars 功能已经被滥用，在交易 GitHub Stars 的灰色平台上，支付价值 6 美元（IT之家备注：当前约 44 元人民币）的虚拟货币即可购买 50 个 Stars。除了 Stars，项目的 Forks、Watchers 和 Follower 也可以单独或组合购买。

▲ 图源外媒 Wired

▲ 售卖 Stars 的灰色平台

外媒认为，有许多求职者将自己 GitHub 项目中的 Stars 数量作为自己的“金字招牌”，用于“粉饰自家门面”，因此相关灰色市场从而诞生，这也造成了“劣币驱逐良币”的现象。

外媒认为，真正决定求职者获得成功的不仅是这些指标，更要看他们的知识储备能力，而当下外界也已开始意识到利用“Stars”的评估方式并不可靠，而 GitHub 平台也在打击这些专门用于刷数据的虚假账号。

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