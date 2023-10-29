微软 CEO 纳德拉：付费 Github Copilot 用户已超过 100 万

IT之家 10 月 29 日消息，据《华尔街日报》报道，微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）表示，GitHub Copilot 的付费客户在第三季度环比增长了 40%，“我们在超过 37000 个订阅 copilot 商业服务的组织中拥有超过 100 万付费 copilot 用户，这在美国以外的地区具有很大的吸引力。”

纳德拉表示，Copilot 最近新增的 Copilot Chat 功能“已被 Shopify 等数字原生企业以及马士基和普华永道等领先企业使用，以提高其软件开发人员的生产力”。

IT之家注意到，微软的 Bing 搜索引擎已与 OpenAI 的 ChatGPT 集成，迄今为止已让用户进行了“超过 19 亿次聊天”。

他指出，Microsoft Edge 浏览器的市场份额现已连续 10 个季度增长，“本季度，我们推出了新的个性化回答以及对 DALL-E 3 的支持，帮助人们获得更相关的答案并创建极其逼真的图像。迄今为止，我们已创建了超过 18 亿张图像。”

华尔街预计微软将从与初创公司 OpenAI 的合作中获得巨大的财务回报，微软已在 OpenAI 上投资了超过 100 亿美元。一些华尔街分析师估计，这种合作关系有一天可能会给微软带来一千亿美元的价值。

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