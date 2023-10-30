《云游戏总体技术要求》行业标准公布：腾讯、咪咕等起草，终端至少 1GB 内存

IT之家 10 月 30 日消息，国家广播电视总局今日发布公告，按照广播电视和网络视听行业标准制定程序要求和计划安排，国家广播电视总局组织相关单位编制《沉浸式终端通用技术要求》《云游戏总体技术要求》《自由视角视频系统技术要求》行业标准，现对已通过全国广播电影电视标准化技术委员会审查的报批稿予以公示。

IT之家从《云游戏总体技术要求》行业标准的报批稿中发现，该文件规定了云游戏的总体技术架构，以及云游戏平台、网络、云游戏终端和云游戏安全的技术要求，并针对未成年人用户对云游戏平台和云游戏终端提出了要求。

该标准的起草单位包括：

国家广播电视总局广播电视科学研究院、腾讯科技（上海）有限公司、中国广播电视网络集团有限公司、咪咕互动娱乐有限公司、元境生生（北京）科技有限公司、浙江华数广电网络股份有限公司、江苏省广电有线信息网络股份有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司、国广东方网络（北京）有限公司、青岛西发广电传媒科技有限公司、互影科技（北京）有限公司、北京决策数科技有限公司、北京和创摩尔科技有限公司。

云游戏总体技术架构包括云游戏平台、网络、云游戏终端和云游戏安全四个部分：

云游戏平台接收用户操作指令，完成游戏画面的渲染、音视频编解码和游戏推流等操作，将游戏内容以音视频流的形式通过网络传输到用户侧的终端进行呈现；

用户使用终端通过网络发送操作指令到云游戏平台进行下一步游戏画面的渲染、游戏推流等；

云游戏安全贯穿云游戏的各个环节，实现对用户信息、账号信息、游戏行为信息等的保护。

文件显示，云游戏平台应具备基于独立 GPU 的画面渲染能力，应符合 GY / T 353—2021 中的视频格式要求，应具备 1080P / 50fps 或 1080P / 60fps 的画面渲染能力，宜支持 2K / 60fps、4K / 50fps、4K / 60fps 等的画面渲染。

网络方面，根据游戏画面质量的不同，对网络的要求也有所不同，比如 1080p 50/60fps 要求下行带宽为 20Mbps。

云游戏终端方面，文件要求设备应满足以下硬件配置要求：

CPU：不低于 4 个处理核心，最高频率不低于 1.5GHz；

内存：至少 1GB，建议 2GB 或以上；

存储：4GB 或以上，高速 eMMC 或者 UFS。

云游戏终端的解码时延应满足帧率为 30fps 时，解码时延在 20ms 以内；帧率为 50/60fps 时，解码时延在 10ms 以内。终端设备渲染的每一帧画面和播放的声音应严格同步，音画同步时间宜不超过 + 90ms 和-185ms，其中，正值表示声音超前于图像，负值表示声音滞后于图像。额外操作时延应不大于 150ms，宜不大于 100ms。

对未满 18 周岁的未成年人用户，云游戏平台应提供以下保护功能：

具备对用户账号进行实名管理的能力；

具备控制未成年人使用游戏时段和时长的能力；

具备对未成年人用户游戏消费管理的能力；

具备至少通过一种方式向监护者进行提醒通知的能力。

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