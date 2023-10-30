Kindle 最新越狱工具 LanguageBreak 发布，适用于 KPW5 等新款阅读器

IT之家 10 月 30 日消息，Kindle 中国电子书店已于今年早些时候停运，让不少人手中的阅读器成为了“鸡肋”产品。然而，亚马逊对于越狱的积极打击，让新款 Kindle 没有方便破解系统的渠道，进一步限制了设备的用途。

近日，MobileRead 论坛成员 Marek 发布了一款名为 LanguageBreak 的新越狱工具，可以破解自 2015 年左右发布的几乎所有 Kindle，包括第八代或更高版本的 Kindle、第三代或更高版本的 Kindle Paperwhite、第八代及更高版本 Kindle Oasis，以及最新的 Kindle Scribe。

LanguageBreak 适用于 5.16.2.1.1 或更早版本的 Kindle 固件，IT之家小伙伴可以检查一下自己的 Kindle 固件版本，如果适用的话可以不进行升级。

此外，越狱 Kindle 需要进行出厂重置，这意味着所有的个人数据都将被删除。在开始之前，请确保备份所有重要文件。

LanguageBreak 的 GitHub 页面列出了越狱需要的 24 个步骤，大家可以自行尝试，目前已有 Reddit 论坛的 Kindle Scribe 用户成功进行了越狱。

越狱 Kindle 之后，用户就可以安装像 KOReader 这样的第三方应用，这些应用可以支持现有 Kindle 软件不支持的格式的电子书，比如 EPUB 和 CBZ 文件。它还提供了比默认 Kindle 软件更多的排版选项，以及对插件的支持。

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