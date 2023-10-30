新岚图梦想家车型上市 18 天累计订单破 1.8 万台

IT之家 10 月 30 日消息，岚图汽车官方宣布，新岚图梦想家上市 18 天累计订单突破 1.8 万台，下定可享最高价值 5.9 万元上市权益，截至 10 月 31 日 24 点。

IT之家此前报道，新岚图梦想家于 10 月 12 日上市，售价 33.99 万元起，还有 63.99 万元起的四座定制版。

新车采用了大尺寸的进气格栅和贯穿式日行灯，长宽高达到 5315/1985/1800mm，轴距 3200mm；提供 4 种车身颜色，分别为旭日紫、玄英黑、日耀金、杜若白。

内饰方面，新岚图梦想家采用 OEKO-TEX 头等舱宽适座椅，基于人体工学打造，宽度 500mm，可实现 14 向调节（10 向电动，4 向头枕），并具备按摩、通风、加热和座椅记忆功能，具备一键逍遥功能，并配备 Type-C 60W 充电接口。

动力方面，新岚图梦想家 PHEV 车型搭载岚海动力全新混动发动机，热效率达 45.18%，可输出 420kW 系统总功率和 840N・m 系统总扭矩，CLTC 百公里馈电油耗 5.36L。

PHEV 车型配备 43 度超大云母电池，拥有 CLTC 236km 的纯电续航，可实现全功率 12 小时以上外放电，CLTC 综合续航达 1231km，纯电车型 CLTC 续航里程提升到 650km。

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