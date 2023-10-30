戴姆勒卡车北美公司开始量产纯电车型 Freightliner eM2，最高续航 250 英里

IT之家 10 月 30 日消息，戴姆勒官网显示，戴姆勒卡车北美公司已开始批量生产 Freightliner eM2，这是一款专为提货和送货而设计的电动中型卡车。该车在戴姆勒位于俄勒冈州波特兰的卡车制造厂生产，将交付给美国和加拿大的精选商业租赁公司。

据了解，eM2 基于 Freightliner M2 106 Plus 平台打造，采用 2 档变速箱设计，可最大限度地降低每英里的能源成本，行驶里程取决于每个型号的电池容量。

6 级单电机版本配备 194 kWh 电池，续航 180 英里（IT之家备注：约 289.68 公里），提供 190 马力；7 级双电机版本配备 291 kWh 电池，续航 250 英里（约 402.34 公里），提供 255 马力。

该车标配第五代主动制动辅助系统、电尾门报警、ACC、车道偏离警告、智能远光灯、自动雨刷 / 头灯和侧防护辅助系统；采用底特律 Connect 互联车辆解决方案，支持实时监控电池健康状况、充电状态和能源使用情况。

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