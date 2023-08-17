特斯拉 Semi 电动卡车更多信息曝光，百事称其能耗为每公里 1.1kWh

IT 之家 8 月 17 日消息，百事公司在加州萨克拉门托的一个装瓶厂使用了 21 辆特斯拉 Semi 电动卡车，该公司在一段视频中介绍了这些全电动卡车的日常物流运作情况，包括有关能耗、动能回收和续航里程等方面的信息。特斯拉官方目前还未公布 Semi 的详细技术数据。

特斯拉目前只交付了少量 Semi 电动卡车，其中大部分可能都给了百事公司，百事公司是五年半前第一个订购特斯拉 Semi 的公司，特斯拉于 2022 年 12 月初开始交付 Semi。美国 NHTSA 机构 6 月份发布的一份召回通知显示，百事公司目前可能已经收到了订购的 100 辆 Semi 中的 36 辆：其中 15 辆在子公司 Frito-Lay 位于加州莫德斯托的工厂运行，另外 21 辆在主要地点萨克拉门托运行。

视频中确认了萨克拉门托地点安装了四个特斯拉充电器，每个充电器的充电功率为 750 千瓦，可以在不到 45 分钟内将电池充到 80%。视频中还提到，Semi 可以在 20 到 30 分钟内从 5-10% 充到 95%。

百事公司使用 21 辆特斯拉 Semi 中的 18 辆进行半径 100 英里（IT 之家备注：约 160.93 公里）以内、多站点的配送工作 —— 每天分两班，每班最多 12 小时。百事公司的转型和战略总监 Amanda DeVoe 表示，在公司位于萨克拉门托的装瓶仓库和配送地点之间进行这些短途运输时，使用电动车辆特别合适。不过据百事公司的电气化项目负责人 Dejan Antunovic 称，剩下的三辆肯定会用于 250 到 450 英里（约 400 到 725 公里）的长途运输。特斯拉官方表示，Semi 电动卡车在满载时可以行驶 500 英里（超过 800 公里）。

视频还提到了特斯拉 Semi 的动能回收，Antunovic 称，特斯拉卡车可以在从西耶拉内华达山脉的唐纳山口返回时通过动能回收实现能量平衡。视频中还透露了一个具体的能耗值，项目负责人表示，百事公司使用特斯拉 Semi 平均每英里消耗 1.7 千瓦时的能量，相当于每公里消耗 1.1 千瓦时。特斯拉网站上显示，该车“每英里消耗不到 2 千瓦时”。

关于特斯拉 Semi 的其他已知信息，该车由于采用了 1000 伏的系统，电池可以以 1 兆瓦（1000 千瓦）的功率充电。因此在萨克拉门托的车辆充电速度限制因素是最高 750 千瓦的充电器，而不是车辆本身。与 Model S 和 Model X 的 Plaid 版本一样，特斯拉 Semi 有一个由三个电动驱动组成的驱动系统，一个用于最高效的恒速行驶，另外两个用于加速。

特斯拉仍然没有给出 Semi 的价格，也没有给出关于载重、电池容量、驱动系统性能或何时开始大规模生产等其他官方细节，关于 Semi 的更多信息可能会在 9 月份公布。

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