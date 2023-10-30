网信部门责令“夸克”“网易 CC”立即全面深入整改，前者罚款 50 万元

IT之家 10 月 30 日消息，据中国网信网公告，近日，针对“夸克”平台和“网易 CC”直播平台破坏网络生态问题，国家网信办指导广东省网信办依法约谈相关平台负责人，对“夸克”平台实施 50 万元罚款处罚，责令“网易 CC”暂停“舞蹈”版块信息更新 7 日，同时责令 2 家平台立即全面深入整改，严肃处理相关责任人。

IT之家注意到，“夸克”平台未遵守相关管理要求，搜索结果呈现大量淫秽色情信息，并向用户推荐色情低俗关键词，违反《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》《互联网信息搜索服务管理规定》等有关规定，在平台信息内容安全审核管理方面存在严重漏洞，破坏网络生态，情节特别严重。

“网易 CC”直播平台多个账号主播在直播过程中存在言行低俗、打色情擦边球等问题。“网易 CC”直播平台未对上述低俗直播进行有效整治，并在首屏“娱乐”频道“舞蹈”版块等重点环节呈现，反映其在网络信息内容安全管理责任上存在严重缺失，违反《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等有关规定，破坏网络生态，性质恶劣，情节严重。

网信部门将持续聚焦破坏网络生态违法违规突出问题，进一步加强网络执法工作，督促网站平台切实履行主体责任和社会责任，健全管理制度，依法依规提供服务，不得为违法违规信息提供传播渠道，切实维护清朗网络空间。

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