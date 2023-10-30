夸克搜索回应被罚 50 万：高度重视、诚恳接受、坚决执行

IT之家 10 月 30 日消息，针对“夸克”平台和“网易 CC”直播平台破坏网络生态问题，国家网信办指导广东省网信办依法约谈相关平台负责人，对“夸克”平台实施 50 万元罚款处罚，责令“网易 CC”暂停“舞蹈”版块信息更新 7 日，同时责令 2 家平台立即全面深入整改，严肃处理相关责任人。

夸克搜索回应表示：对此，我们高度重视、诚恳接受、坚决执行，目前已经严格按照要求全面落实整改，封禁相关违规内容。

夸克搜索还表示：为了进一步加强合规体系建设，我们成立了专项工作小组，升级针对不良信息的识别能力和处理速度，积极开展专项整治行动，通过人工和技术的双重巡查模式，对有害信息进行严厉打击，绝不姑息。

夸克搜索还提到：抵制有害和不良信息是平台发展的首要责任。我们将持续完善流程制度，打造更强的技术能力，为用户提供优质、安全、健康的网络信息。同时欢迎社会各界对我们加强监督，共同维护一个清朗的网络环境。

网信部门表示，“夸克”平台未遵守相关管理要求，违反《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》《互联网信息搜索服务管理规定》等有关规定，在平台信息内容安全审核管理方面存在严重漏洞，破坏网络生态，因此决定对“夸克”平台实施 50 万元罚款处罚。

网信部门同时还对“网易 CC”直播平台做出了处罚，称其违反《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等有关规定，破坏网络生态，责令“网易 CC”暂停“舞蹈”版块信息更新 7 日。

IT之家注意到，腾讯 QQ 平台“小世界”版块今年 9 月也被国家网信办指导广东省网信办依法约谈并处 100 万元罚款。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。