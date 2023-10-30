安全公司：超六成白帽对生成式 AI 感兴趣，寻找漏洞的最大动机是为了赚钱

IT之家 10 月 30 日消息，安全公司兼漏洞悬赏平台 HackerOne 上周公布了 2023 年的黑客安全报告（Hacker-Powered Security Report），发现有 61% 的白客正在利用生成式 AI 来开发各种黑客工具，以用来发现更多的漏洞。

据悉，HackerOne 在去年 6 月至今年 9 月间发起了本次调查，主要针对与该平台合作的 2000 名白帽，报告显示，白帽寻找漏洞的最大动机是赚钱，占了 80%，但也有高达 78% 的原因是为了学习，另也有 47% 表示是为了“保护一般用户的安全”。

至于白帽不提交漏洞的主要原因则包括公司回应太慢（60%）、沟通引发冲突（55%）、奖金太低（48%），以及公司外界评价太差（44 %）等。

白帽们也对新兴的生成式 AI 技术感兴趣，认为该技术既能提高生产力也能维持竞争力。

有 66% 的白帽表示他们正在或准备利用生成式 AI 来撰写报告

有 61% 的白帽正开发基于生成式 AI 的工具来发现更多的漏洞

有 55% 的白帽认为生成式 AI 工具本身在未来几年可能也会变成攻击目标

有 53% 的白帽表示将利用生成式 AI 来写程序

有 33% 的白帽要用生成式 AI 来降低编程语言的门槛

14% 的白帽已经把生成式 AI 当作重要的工具

▲ 图源 HackerOne

而在白帽们锁定的领域中，线上服务排行第一，占基数 58%；金融服务排行第二，占基数 53%；零售业与电商平台排行第三，占基数 48%，电脑软件占基数 43% ，政府部门组织为 40%。

IT之家同时从报告中得知，高达 95% 的白帽掌握网页测试能力，有 63% 专精于漏洞研究，47% 着重于网络渗透测试，40% 的着重于红队测试，另有 20 % 擅长社工，18% 擅长无线渗透测试。

白帽们主要把黑客技术应用在入侵网站，占了 98%，其中 55% 用来攻陷 API，43% 攻击 Android 软件，23% 攻击开源项目，只有 17% 选择攻击 iOS 及桌面平台。

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