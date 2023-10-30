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铭凡展示三合一平板电脑 V3：搭载 AMD“Hawk Point”处理器，配备 14 英寸 165Hz 屏

2023/10/30 20:19:57 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 30 日消息，铭凡今年 8 月份宣布将扩展 Windows 平板产品线，首款产品将在 2024 年第一季度推出。

今日，铭凡官方展示了全新的 V3 AMD 平板电脑。这是一款配备 AMD 高性能 CPU 的多功能三合一 Windows 设备。

据介绍，它可变成笔记本电脑、平板电脑或便携式显示屏，拥有 14 英寸 2.5K 165Hz 显示屏。

这款电脑采用了 USB Type-C 输入接口，你可以将其连接到手机，从而变成一块手机外接显示屏，支持最新的苹果 iPhone 15 系列。

至于 CPU，铭凡已证实其将采用 AMD Hawk Point APU，运行在 22~28W 之间。IT之家注，该架构代表了 Phoenix 架构的改进，集成了最新的 AMD Zen4 CPU 架构与 RDNA3 GPU 架构。

该系列 APU 常见于 ROG Ally 和 Legion Go 等掌机设备中，不过这款三合一电脑采用的只是最标准的 APU 型号，而非 Ryzen Z1 游戏型号。

铭凡 V3 AMD AI 二合一
处理器AMD Hawk Point 22-28W
内存6400 MHz
接口2 x USB4
1 x 3.5mm 耳机孔
1 x SD UHS-II
1 x Type-C DP-in Only
网络Wi-Fi 6E、BT 5.2
指纹电源键集成
显示屏14 英寸 QHD+ 165hz
扬声器2x 高音扬声器 + 2x 低音扬声器
相机前置 2Mp + 后置 5Mp
电池≥ 50Wh
安全指纹、Windows Hello
手写MPP2.0 4096 压力等级

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关键词：平板电脑铭凡

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