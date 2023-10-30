洛图科技：今年 Q3 国内智能平板线上市场大涨 20%，苹果、华为前二

IT之家 10 月 30 日消息，根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国智能平板线上零售市场月度追踪》，2023 年第三季度，中国消费级智能平板在线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的零售量为 283.4 万台，同比增长 20.0%，销额 84.1 亿元，同比增长 15.3%。

IT之家从报告中获悉，TOP4 品牌为苹果、华为、小米、荣耀，合计份额为 64.7%。其中苹果依旧排名榜单第一，份额占比为 33.3%，较去年同期下降了 2.0 个百分点，由于该公司未在本季度发布具有竞争力的新款平板，市场应对策略即是老品降价促销。

华为排名榜单第二，第三季度线上销量同比上涨 2.3%，该品牌凭借新品 MatePad 11.5 在第三季度的 1000-2000 元价位段排名升至第一。小米销量份额为 10.2%，较去年同期增长 3.8%，新品 Redmi Pad SE 助力小米在千元以下价格段位列第一。荣耀排名第四，第三季度销量同比上涨 45.7%。

其他进入榜单的厂商还包括：联想、科大讯飞、vivo、小度、韩众、iQOO。去年位于第十的 OPPO，在今年第三季度的排名已跌出前十。洛图科技分析称，这是由于新品上市节奏放慢，加上产品优势不显著导致。

洛图科技预测，2023 年中国消费级智能平板在线上市场的全年规模将超过 1228 万台，同比增长幅度约为 6.1%。

参考

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