成都和东风悦享合作，智能网联汽车开启试运行：为期 1 个月，乘车免费

IT之家 10 月 30 日消息，成都经开区智能网联汽车规模化示范运营启动仪式在成都市龙泉驿区东安湖文化艺术中心举行，标志着成都经开区和东风悦享正式开启全方位合作，共同打造省内首例无人驾驶商业化运营示范线。截至目前，成都经开区已形成 50 余辆规模的自动驾驶运营场景。

IT之家从成都发布公众号获悉，智能网联汽车从今日开启正式试运行，为期 1 个月，市民可以通过‘悦享智行’小程序进行约车，运行时间为早上 8 点至晚上 9 点，试运行期间的乘车均为免费。

双方将以东安湖片区和成都经开区南区为示范，投入 20 台无人驾驶接驳车和 16 台 RoboTaxi，探索以“车 + 路 + 云 + 站 + 场”为中心的公共交通移动服务新模式。

成都发布在文中提到，东风悦享规划示范线路两条，共计 30 余公里：

一是工业参观线路 ：书房地铁站 — 北京路北段 — 一汽大众成都工厂 — 成都航空职业技术学院 — 沃尔沃汽车成都工厂，建设 10 个智慧公交站台；

二是东安湖观光环线：书房地铁站 — 界牌地铁站 — 木棉花酒店 — 东安阁酒店 — 文化艺术中心 — 吾悦华府 — 书房地铁站，建设 6 个智慧公交站台。

目前，示范线路还处于测试阶段，预计今年年底对市民开放。

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