旧金山推出无人驾驶巴士服务，车内没有方向盘

IT之家 8 月 20 日消息，美国旧金山在批准无人驾驶出租车扩大运营的不到一周后，又推出了无人驾驶巴士服务。这项免费的巴士服务将在旧金山湾中央的金银岛上以固定路线运行，连接岛上的住宅区、商店和社区中心，岛上约有 2000 人居住。这项服务是一个试点项目，旨在评估无人驾驶车辆如何补充公共交通系统。

这辆全电动的无人驾驶巴士没有司机座椅和方向盘，但有一名随车员，必要时可以用一个手持控制器来驾驶巴士。这辆四四方方的班车最多可容纳 10 名乘客，运营时间为上午 9 点至下午 6 点，每 20 分钟绕一圈。总共有两辆无人驾驶巴士，一辆运送乘客，另一辆充电。

无人驾驶巴士的运营商是 Beep，这是一家总部位于佛罗里达州奥兰多的公司，已经在美国十几个社区开展了类似的试点项目。该公司的项目经理 Shelley Caran 说：“这些无人驾驶巴士适合短途接驳路线，不是要取代公交系统。无人驾驶车辆比人类有更好的反应时间，也能提供更可靠的服务，因为它们不会分心。”

在周三的试乘中，无人驾驶巴士以缓慢和谨慎的速度自动行驶。当一辆公用车占据了部分道路时，随车员手动控制了车辆。

旧金山是全球越来越多的测试无人驾驶车辆安全性和潜力的城市之一，这些车辆有望改变公共交通的面貌。但与此同时，该市也对无人驾驶出租车的扩张提出了质疑。IT之家此前报道，上周加州公共事业委员会投票允许两家竞争对手的无人驾驶出租车公司 Cruise 和 Waymo 在旧金山提供全天候的乘客服务。但这一决定遭到了很多人的质疑，认为无人驾驶出租车会造成意外停车、交通拥堵和阻碍紧急车辆。周三，该市要求委员会暂停无人驾驶出租车的扩张。

专家认为，无人驾驶巴士不太可能出现同样的问题，因为即使增加自动化，它们也预计会配备司机或随车员。无人驾驶技术可能会使公交车更安全，但要求配备司机或随车员可能会削弱它们的一个潜在优势：降低劳动成本。

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