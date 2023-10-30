比亚迪赵长江：腾势 N7 智驾方案绝对是行业领先，可实现整车“舒适、安全、智能”三位一体

IT之家 10 月 30 日消息，腾势销售事业部总经理 @赵长江 V 发文，对备受质疑的腾势 N7 智驾功能进行了回应。

他表示，腾势 N7 车型拥有“最安全舒适”智能驾驶，高速 NOA 非常好用，而且属于是“行业内领先”“智驾领先两代”。

他表示，比亚迪拥有最大数据、极致场景刚需解决和安全为本的核心理念！虽然目前有一些质疑的声音，但他依然非常有信心地告诉大家，N7 智驾在大曲率弯道和跟车 / 变道控制的独有算法优势上，在高速避障的安全性上不惧考验！

他认为，智能驾驶不仅仅是道路决策的智能化，更是指令执行的智能化，这才是下一代智能驾驶的方向！安全为本，注重智能驾驶舒适性体验的极致提升，真正做到智能化服务于人。

据称，腾势 N7 高速 NOA 加上首搭的云辇-A 智能底盘功能的融合，可实现整车“舒适、安全、智能”三位一体，这套智驾方案可以说是行业内绝对领先。

大家有质疑，腾势敢应战。凭借 N7“舒适、安全、智能”三位一体的智驾优势，而他们第一站就要挑战重庆的魔鬼立交。

IT之家此前报道，根据腾势 N7 智能驾驶功能 OTA 的交付节奏，选装“高阶智驾全享包”的车型将于今年 10 月开启高速 NOA 内测，12 月高速 NOA 推送，2024 年 Q1 季度城市 NOA 推送。选装“高快智驾包”的车型将于今年 12 月交付，2024 年 Q1 季度开启高速 NOA 推送。

赵长江表示，腾势 N7 针对大曲率弯道做到了“行业第一梯队”，且一路非常平稳，功能策略完全以安全为核心，在跟车、变道的控制等方面，还有自研算法的“独特优势”加成。

赵长江将“天神之眼 + 云辇-A”的组合形容为“王炸”，并号称 N7 就是“最安全舒适”的智驾。“未来我们的智驾和云辇-A 将会深度融合，就是全维度的智能化。这是基于我们底盘、智驾等维度自研的创新成果，可实现车子彻彻底底的、从底层架构的智能化，目前行业内领先。”

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