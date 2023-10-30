比亚迪海豚全系车型获 OTA 升级，新增智能上下电、连续对话等功能

IT之家 10 月 30 日消息，据比亚迪海洋网官方，比亚迪海豚全系车型从今日起陆续推送 OTA 升级，官方表示此次升级包括 2021 款海豚车型。

官方对此次推送的 OTA 预热不多，仅提到两个主要功能：

智能上下电 ：上下车无需再按“启动 / 停止”键，出行更便捷。

连续智能语音交互：用户只需唤醒一次语音助手“小迪”即可在 20 秒内连续对话。

此外，比亚迪官方车主社区有网友提问宋 PLUS 车型是否会具有 OTA 升级，得到官方回应称“各车型升级均在开发中，宋 PLUS 车系升级也在安排”。

IT之家此前报道，根据比亚迪本月初公布的 9 月新能源汽车各大车型销量数据，比亚迪海豚车型当月销量 32927 辆，全年累计 260470 辆。今年 9 月 22 日，比亚迪第 50 万辆海豚车型正式下线，同时推出了专属的“纪念版”车型。

2023 款海豚于 2022 年 12 月 28 日上市，售价 11.68-13.68 万元。该车基于 e 平台 3.0 打造，搭载刀片电池与全球首款八合一电动力总成，采用电池包冷媒直冷直热技术，配备宽温域高效热泵系统。

与 2021 款车型相比，海豚 2023 款取消活力版，电动机和电池配置不变，提供 401 公里和 420 公里两种纯电续航里程。

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