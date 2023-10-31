小米手表 S3 今晚 8 点开售：搭载“百变表圈”，可选 eSIM，首发 799 元起

IT之家 10 月 31 日消息，在小米新品发布会亮相的小米手表 S3 将于今晚 8 点正式开售，搭载澎湃 OS，标准版售价 799 元，eSIM 版售价 999 元。

据介绍，小米手表 S3 配备 1.43 英寸 AMOLED 屏幕，拥有 326PPI、600 尼特亮度、60Hz 刷新率，提供银色、黑色、咖金色配色。该产品还提供蔚蓝、双时区、亮丽黄、黑彩虹“表圈 + 真皮表带套装”，用户可随心更换（需另行购买）。

这款产品搭载 12 通道心率检测模组，支持全天心率监测、血氧饱和度监测、压力监测、呼吸训练、女性健康管理等；搭载 L1+L5 双频 GNSS 芯片，支持五大卫星系统精准定位；提供专业滑雪模式，可记录每一趟滑行时长、距离和平均速度。

此外，小米手表 S3 eSIM 版本还支持独立接拨电话、收短信、独立联网，配合网易云音乐、QQ 音乐等丰富的应用，户外跑步不带手机也能听歌。

续航方面，小米手表 S3 蓝牙典型续航 15 天，蓝牙 AOD 续航 5 天，在开启 eSIM 的情况下，典型续航为 7 天，重度续航 3 天。

IT之家附产品汇总图：

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