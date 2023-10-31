仅限今晚 7 点前付定：松下白月光 2.0 热泵式洗烘套装 7009 元破冰新低（日常 9999 元）

松下 NVAE+EH900W 热泵式洗烘套装 日常售价 9999 元，京东自营 11.11 大促期间，预售直降至 9399 元，需定金 100 元，31 日晚 8 点付尾款。

叠加下方多重优惠后，仅需 7009 元破冰价就能带回家：

点击下方卡片，可领满 5000-500 元店铺券；

满 5000-500 元冰洗厨卫券：点此领券；

PLUS 会员领取满 1500-120 超级补贴：点击领取。

满 200-20 元补贴券：点此领取。

1 元购预售大礼包返 100 元红包（点此购买）+ 付定就返 100 元京豆 + 晒单返 100 元红包，合计返现 300 元。（定金以京豆形式返还）

加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 950 元。

以旧换新加入购物车 1 件后，折合低至 7009 元。

评价晒单还赠送松下 SR-QY158D-N 电饭煲 + 叠放支架。（差不多值 200 元）

到手价 9399-500-500-120-20-100-100-100-950=7009 元，真真好价：

另外，今日可抽 3 次京东无门槛红包，支持即领即用：点此抽取。

1 元购预售大礼包权益：点此前往。

实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

宝贝简介：

松下 NVAE+EH900W 热泵式洗烘套装 由 10kg 洗衣机 + 9kg 烘干机组合而成，采用松下原装双转子变频压缩机。

烘干机部分：搭载绒毛、碎屑、粉尘三重过滤系统，达到新风级去除毛屑等杂物，衣物清洁更彻底。拥有即穿烘干、日常烘干、熨烫烘干、晾晒烘干、换季储藏五档干衣度可调，支持智能调整出风温度，时刻保持衣物纤维表面低温，可有效保护面料不受损变形。

洗衣机部分：具备 1:1 超高洗净比，搭载松下独家泡沫净技术，带来更好的清洁效果，更支持 95 度高温 ** 洗。

安装示意：

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京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元：点此抽红包（即领即用 + 每天抽三次）

天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

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