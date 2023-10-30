北美电动汽车需求放缓，松下宣布将电池部门全年利润预期下调 15%

IT之家 10 月 30 日消息， 在全球大的电池企业快速发展的时期，松下电池业务似乎处于停滞状态，其客户目前仍局限于特斯拉和丰田等少数汽车企业，因此极易受到这两家客户的影响。

松下周一宣布，因北美市场对高端电动汽车的需求正在放缓，该公司将其为特斯拉和其他汽车制造商生产电池的能源部门截至明年 4 月的本财年营业利润预期下调 15%，从此前的 1350 亿日元下调至 1150 亿日元（当前约 56.35 亿元人民币）。

松下控股在截至 9 月的半年内中取得创纪录的 1 亿日元（IT之家备注：当前约 490 万元人民币）净利润，这得益于其在美国的电动汽车电池业务的巨额补贴，凸显了该公司对北美和特斯拉等客户的依赖。

尽管其利润比上一年增长了 169%，但分析师警告称，这家日本公司的投资和建立合作伙伴关系的速度可能不够快，不足以抵御竞争对手。

据了解，在新能源汽车领域，松下在全球拥有 8 个动力电池生产基地，其中 5 个在日本，3 个在海外。

松下能源首席技术官渡边庄一郎还表示，松下能源到 2030 财年需要建造约四家新工厂，以满足电动汽车电池日益增长的需求。松下能源目前主要向美国电动汽车特斯拉供应电池，并且也在与马自达进行谈判。松下计划到 2030 财年将汽车电池产能比 2022 财年翻两番，达到 200GWh。

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