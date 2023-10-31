西部数据宣布将剥离闪存业务，2024 年下半年实施

IT之家 10 月 31 日消息，2015 年，西部数据公司以 190 亿美元的现金和股票交易收购著名的闪存公司闪迪（SanDisk）。然而今天，西部数据公司却宣布了一个完全相反的决定，计划将其闪存业务剥离成为一家独立的公司。

西部数据公司在一份新闻稿中表示：

在完成了战略评估后，西部数据公司在全面考虑了各种方案后，认为要实现其最大价值，目前最好、最可行的选择是将其闪存业务剥离。为此，西部数据公司相信，目前实施独立分离战略的时机是有利的，可以在行业形势改善的情况下为股东创造价值。

西部数据公司的首席执行官 David Goeckeler 在新闻稿中表示，该公司在过去几年已经建立了“独立的闪存和 HDD 产品业务部门，并分离了运营能力”。他认为，这一新计划将“进一步使每家公司能够在未来几年取得长期成功”。

IT之家注意到，将西部数据公司的闪存和 HDD 业务剥离的计划仍需获得董事会的批准，同时还需满足其他条件，如融资的可用性和使分离结构免税的方式。目前，剥离计划预计将在 2024 年下半年实施。

此前，西部数据公司最近曾与另一家闪存公司 —— 日本的铠侠（Kioxia）进行合并谈判。然而据路透社报道，上周这些谈判陷入僵局，原因是 Kioxia 的投资者之一 SK Hynix 表示反对合并方案，西部数据公司在今天的新闻稿和财务电话会议中都没有提及与 Kioxia 的交易谈判。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。