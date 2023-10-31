这个双十一，3K-4K 有哪些轻薄本值得选购？

双十一大促已经正式打响，对于学生党而言，双十一也是一年之内购买数码产品的最佳时期，如果你恰好有购机打算，那么不妨来看看IT之家这篇笔记本种草推荐，三款 3K-4K 价位各有亮点的轻薄本，让你每一分钱都花在刀刃上，购机不再烦恼。

4K 价位推荐：华硕 a 豆 14 2023

价格：4499 元

推荐理由：4K 价位水桶机，学生党难以绕开的选择

如果你有 4K 左右的预算，想要一台颜值不错、性能不俗、轻薄到位…… 总而言之各方面表现均衡的笔记本，那么 a 豆 14 2023 恐怕就是你绕不开的选择了。

具体来看，a 豆 14 2023 售价为 4499 元，配备了全新 13 代酷睿 i5-13500H 标压处理器，12 核 16 线程，最高睿频 4.7GHz ，支持 3 档性能调节，45w 高性能释放。

同时，a 豆 14 2023 加上英特尔 13 代酷睿能耗比的优化，续航大幅提升，无论是办公和轻度娱乐，这一代 a 豆 14 2023 都能轻松胜任。

华硕 a 豆 14 2023 还配备了 16GB 双通道大内存（最高支持 40GB 内存扩展），以及高达 1TB 的 TLC 高速固态硬盘，配合华硕冰锋散热技术，最大化释放性能潜力。

屏幕方面，a 豆 14 2023 搭载一块 14 英寸 2.5K 分辨率的超视网膜高分屏，拥有 16:10 黄金比例和接近四边等窄边框，亮度高达 400 尼特，支持 100% sRGB 高色域显示和 DC 调光技术，通过莱茵 TÜV 低蓝光认证，色彩真实不伤眼。

并且这块屏幕还支持 180 度自由开合，方便与他人分享屏幕。屏幕上方的高清摄像头配有实体防窥遮罩，隐私保护彻底。

其他方面，a 豆 14 2023 还有华硕银离子抗菌涂层的抑菌守护健康能力、ErgoSense 人体工学背光键盘、5.9 英寸超大触控板、华硕虚拟数字小键盘等人性化配置。

a 豆 14 2023 搭载了 1 个 C 口、3 个 A 口；a 豆电脑管家，支持一键换机、远程操控、传输文件、多屏协同在内的多项功能，也保证了 a 豆 14 2023 的智慧协同能力。

总而言之，无论是学生还是上班族，a 豆 14 2023 都是一款非常值得推荐，且难以绕开的水桶轻薄本产品。

点此购买：

4K 价位推荐：机械革命无界 14 Pro 锐龙版

售价：3999 元

推荐理由：为双十一大促而来，为用户呼声而来

作为一家二线 PC 品牌，机械革命与一线国际品牌如华硕相比，虽然在知名度和品牌影响力上稍逊一筹，但在产品上却展现出了十足的诚意。例如这款机械革命无界 14 Pro 锐龙版。

这款产品的定价为 3999 元，但仔细看它的配置 ——R7-7840HS + 16GB + 1TB，无疑是一款性价比极高的产品。

如果你对品牌不是特别在意，那么机械革命无界 14 Pro 锐龙版绝对是你的不二之选。

具体来说，无界 14 Pro 锐龙版 高性能轻薄本采用了全新的模具设计，机身重量仅为 1.47kg，厚度为 16.95mm，轻盈而便于携带。

官方称其 Unibody 设计基于多次冲压成型的技术，结合 CNC 精雕工艺，实现了一体成型的效果。这种设计不仅使 C 面的强度更高，而且 C、D 两面的过渡衔接更加平滑自然，没有传统一次冲压成型的明显过渡。同时，高精度加工下实现了极小的缝隙，一张纸或是一根头发丝都无法塞入其中。

配置方面，这款笔记本搭载了 R7 7840HS 处理器，并配备了双 DDR5 内存条插槽和双 M.2 2280 PCIe 4.0 SSD 盘位。这样的配置足以应对日常使用和轻度游戏的需求。

屏幕方面，这款笔记本搭载 14 英寸的屏幕，具备了 2880x1800 超高分辨率，拥有 100% sRGB 高色域以及 120Hz 高刷新率。

接口方面，无界 14 Pro 锐龙版配备一个全功能 USB-C、一个 USB4、一个 HDMI 2.0、两个 USB-A 和一个 3.5mm 音频接口。无界 14 Pro 锐龙版还加入了用户呼声极高的 USB4、可插拔内存等配置，可谓极其响应用户呼声了。

同样需要注意的是，无界 14 Pro 锐龙版已经开启预售，但需要需付定金 200 元。

购买地址：

3K 价位推荐：荣耀 MagicBook V 14 2022

价格：3699 元

推荐理由：昔日中高端轻薄本直降 2000+，3699 元性价比凸显

如果你的预算不多，那么不妨选择荣耀 MagicBook V 14 2022。

尽管说数码产品买新不买旧，但无奈荣耀 MagicBook V 14 2022 降价太猛，原本 5999 元，在这个双十一仅售 3699 元，所以笔者也将其推荐在内了。

配置方面，荣耀 MagicBook V 14 笔记本搭载 i5-12500H 标压处理器，标配 16GB LPDDR5 内存和 512GB PCIe 4.0 SSD。荣耀自研的 OS Turbo 优化引擎智能调度系统资源，使得 MagicBook V14 在运行各类应用时都能保持流畅。

屏幕方面，荣耀 MagicBook V 14 2022 选用一块 14.2 英寸 LTPS 镜面屏幕，拥有 2520 × 1680 分辨率（2.5K），屏幕显示比例为 3:2。值得一提的是，这块屏幕支持十点触控，对于简单的操作只需手指在屏幕上点击、滑动便可完成。

交互方面，MagicBook V 14 2022 搭载了 TOF 传感器和 500 万高清广角双摄，实现隔空手势操作。用户可进行隔空翻页、隔空视频加速及暂停等操作。

荣耀 MagicBook V 14 2022 还支持换机克隆、荣耀分享、多屏协同等功能。

需要说明的是，目前荣耀 MagicBook V 14 2022 已经开启预售，同样需要支付 100 元定金。

购买地址：

京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元：点此抽红包（即领即用 + 每天抽三次）

天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

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