京东以旧换新覆盖超 200 个细分品类，过去 3 年超 2000 万用户使用

IT之家 10 月 30 日消息，京东以旧换新已覆盖超 200 个细分品类，过去 3 年有超 2000 万用户使用。双十一期间，有超 90% 的家电自营商品及超过 50 个品类的家居商品参与以日换新服务。

IT之家注意到，京东通过以旧换新回收 8 类家用电器实现碳减排 15.49 万吨，相当于种 2000 万棵树；1 年节省手机金属锂电消耗量超 4 吨，可制造 600 辆新能源汽车；集中处理的废旧手机电预计可减少污染水 360 万升。

值得一提的是，今年京东双十一带来了超 5 亿件新品，iPhone、小米、荣耀、华为、OPPO、一加、vivo 手机成交额 1 秒破亿。2K + 屏幕游戏笔记本、台式机、组装电脑成交额同比增长均超 200%。

同时，3C 数码的趋势品类也迎来增长，键鼠、学习机成交额同比增长超 3 倍；开放式耳机、4K 投影、轨道插座成交额同比增长均超 200%；大功率移动电源成交额同比增长超 150%。图书成交额同比增长 110%。

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