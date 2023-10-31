工信部：前三季度互联网企业利润总额同比增 18.2%，网络销售领域收入增长 47.3%

IT之家 10 月 31 日消息，工信部今日发布 2023 年前三季度互联网和相关服务业运行情况，前三季度，互联网业务收入增速小幅提升，利润总额较快增长，研发经费持续下滑。

互联网业务收入增速小幅提升。前三季度，我国规模以上互联网和相关服务企业（以下简称互联网企业）完成互联网业务收入 10294 亿元，同比增长 3.4%。

▲ 互联网业务收入累计增长情况（%），图源工信部，下同

利润总额较快增长。前三季度，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长 7%，增速较上半年回落 0.4 个百分点。实现利润总额 959.3 亿元，同比增长 18.2%。

▲ 互联网和相关服务业营业利润增长情况（%）

研发经费持续下滑。前三季度，我国规模以上互联网企业共投入研发经费 495.9 亿元，同比下降 6.1%。

▲ 互联网和相关服务业研发费用增长情况（%）

各领域运行情况：

信息服务领域企业收入小幅回落。 前三季度，以信息服务为主的企业（包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等）互联网业务收入同比下降 2.7%。

生活服务领域企业收入较快增长。 前三季度，以提供生活服务为主的平台企业（包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等）互联网业务收入同比增长 9.8%。

网络销售领域企业收入增速持续提升。前三季度，主要提供网络销售服务的企业（包括大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等）互联网业务收入同比增长 47.3%。

各地区情况：

东部地区互联网业务收入保持平稳增速。 前三季度，东部地区完成互联网业务收入 9613 亿元，同比增长 4.5%，增速较上半年提升 0.7 个百分点，占全国互联网业务收入的比重为 93.4%。

中部地区完成互联网业务收入 329.5 亿元，同比下降 9.7%，降幅较上半年扩大 2.2 个百分点。

西部地区完成互联网业务收入 325 亿元，同比下降 7.5%，降幅较上半年收窄 3.2 个百分点。

东北地区完成互联网业务收入 26.5 亿元，同比下降 33.3%，降幅较上半年收窄 6.4 个百分点。

▲ 2023 年前三季度分地区互联网业务收入增长情况

长三角地区互联网业务收入实现较快增长。前三季度，京津冀地区完成互联网业务收入 3948 亿元，同比增长 2.9%，增速较上半年回落 0.3 个百分点，占全国互联网业务收入的比重为 38.4%。长三角地区完成互联网业务收入 4225 亿元，同比增长 13.1%，增速较上半年提升 3.5 个百分点。

▲ 2023 年前三季度经济带地区互联网业务收入增长情况

半数地区互联网业务增速实现正增长。前三季度，互联网业务累计收入居前 5 名的北京（增长 0.7%）、上海（增长 17.7%）、浙江（增长 5.1%）、广东（下降 7.4%）和天津（增长 22.3%）共完成业务收入 9077 亿元，同比增长 5.5%，占全国比重达 88.2%。IT之家发现，全国互联网业务增速实现正增长的省（区、市）有 15 个。

▲ 2023 年前三季度收入居前 5 名省市互联网业务收入增长情况

根据全国 App 技术检测平台统计，截至 9 月底，我国国内市场上监测到活跃的 App 数量为 261 万款（包括安卓和苹果商店）。移动应用开发者数量为 84 万，其中安卓开发者为 26 万，苹果开发者为 58 万。9 月份，安卓应用商店在架应用累计下载量 542 亿次。

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