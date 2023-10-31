realme 真我 GT5 Pro 手机现身安兔兔：总分超 220 万，搭载骁龙 8 Gen 3

IT之家 10 月 31 日消息，一款型号为 RMX3888 的 realme 手机现身跑分平台安兔兔，搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，预计为即将发布的 realme 真我 GT5 Pro 手机。

该机在安兔兔 V10 版本中取得了 2229696 分的成绩，其中 CPU 成绩为 529065 分，GPU 成绩为 914327 分，MEN 成绩为 440192 分，UX 成绩为 346112 分。该分数略高于此前现身的一加 12，后者目前在安兔兔的成绩为 2110808 分，其中 CPU 得分为 495780 分，GPU 成绩为 914151 分，MEM 成绩为 362402 分，UX 成绩为 338475 分。

需要注意的是，跑分通常与跟室温环境有关，测试机型取得的成绩也仅供参考。

真我 GT5 Pro 此前已现身电信设备终端网，该机机身尺寸为 161.6×75.1×9.2 毫米，重量为 220 克，正面配备一块 6.78 AMOLED 显示屏，分辨率为 2780×1264，支持屏幕指纹解锁，最高提供 1TB 存储版本。

这款新机配备 5400mAh 电池，支持 100W 有线快充和 50W 无线快充，后置三摄为 5000 万像素 + 5000 万像素 + 800 万像素，前置 3200 万像素。

从此前公布的证件照来看，真我 GT5 Pro 采用大圆居中相机模组，屏幕为曲面屏形式，提供白色款机型。关于这款新机的具体发布时间，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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