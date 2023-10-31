经典落幕：微软嵌入式操作系统 Windows CE 结束支持

IT之家 10 月 31 日消息，Windows CE（也称作 Windows Embedded Compact）是微软专为嵌入式和口袋设备开发的操作系统，于 1996 年 11 月首次发布，支持多种低功耗的 RISC 处理器，曾经被用于各种设备，如掌上电脑、智能手机、点售系统等。

本月早些时候，微软宣布最后一个版本的 Windows CE，即 Windows Embedded Compact 2013（ Windows CE 8.0），已经结束支持，微软建议用户将其迁移到基于 Windows 10 IoT 的容器上。

Windows CE 最初只是 Windows 的一个精简版，随着后来嵌入式主机的不断发展逐渐成为了全新的操作系统，它有着自己的 CE 内核，而不是传统 Windows 操作系统的 NT 内核。微软曾在 2008 年的嵌入式系统大会上宣布将 Windows CE 更名为 Windows Embedded Compact，并与其它产品如 Windows Embedded Enterprise、Windows Embedded Standard 和 Windows Embedded POSReady 一起组成了 Windows 嵌入式系列产品。

IT之家注意到，Windows CE 的市场表现一直波动不定，它曾经试图抢占苹果牛顿和 Palm Pilot 等个人数字助理设备的市场份额，但未能取得突破。微软也曾经推出过 Pocket PC 和 Windows Phone 等智能手机平台，但也未能与 iOS 和 Android 竞争。Windows CE 的品牌也经历了多次更名和重组，导致混乱和用户的不满。

虽然微软不再为 Windows CE 提供更新，但用户仍然可以继续购买和使用 Windows CE 设备，直到 2028 年。Windows CE 作为一个嵌入式操作系统，可能还会在一些特定的领域有用武之地，但它已经不再是微软的重点产品。

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