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Jamf CEO：Windows 生态正走下坡路，苹果未来 10 年内在企业平台要超过微软

2023/7/25 7:21:13 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 25 日消息，苹果设备管理平台 Jamf 即将离任的首席执行官 Dean Hager 近日发表观点，认为 Windows 生态系统正在衰退，苹果在未来 10 年内在企业平台将替代微软的位置。

Hager 接受了 ComputerWorld 采访中，IT之家翻译部分采访内容如下：

无论你从哪个角度看，Windows 在经过 20 多年的发展，整个生态系统都在衰退。这并非抨击 Windows，而是对事实的陈述。

未来 10 年内，在企业生态中 Windows 不再占据主导地位。苹果正在迅速崛起，并主导了移动时代的企业。

我于 2015 年加入 Jamf 时，就感到苹果正在企业领域酝酿新的风暴。但我认为，苹果在过去 8 年的发展远远超出了此前预期。

在移动时代，Windows 生态中没有移动终端可以抗衡 iPhone，这也导致微软无法在未来的企业平台中占据主导地位。

Jamf 是一家以开发移动设备管理系统 Jamf Pro 而闻名的软件公司。

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关键词：苹果微软

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