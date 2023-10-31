华为上架 Mate 60 Pro 乐臻版手机：含 FreeBuds 5 至臻版耳机，7899 元起

IT之家 10 月 31 日消息，华为 Mate 60 系列时至今日仍是一款相当热门的手机，官方今日悄然上架了 Mate 60 Pro 乐臻版，搭配 FreeBuds 5 至臻版耳机售价 7899 元起，同时有手机 + 耳机需求的IT之家小伙伴可以考虑入手。

华为 Mate 60 Pro 乐臻版将于今日（10 月 31 日）20:08 正式开售，手机可选雅川青、雅丹黑两款配色：

12GB + 512GB 售价 7899 元（分开购买 6999 元 + 999 元，贵 99 元）

12GB + 1TB 售价 8899 元（分开购买 7999 元 + 999 元，贵 99 元）

IT之家附华为 Mate 60 Pro 具体配置如下：

采用 6.82 英寸 OLED 曲面屏，屏幕分辨率为 2720 × 1260 像素，支持 1-120Hz LTPO 自适应刷新率；

内置 5000mAh 电池，支持 88W 有线超级快充；

后置摄像头为 5000 万像素超光变摄像头（F1.4~F4.0 光圈，OIS 光学防抖）+ 1200 万像素超广角摄像头（F2.2 光圈）+ 4800 万像素超微距长焦摄像头（F3.0 光圈，OIS 光学防抖）；

前置摄像头为 1300 万像素超广角摄像头（F2.4 光圈）+ 3D 深感摄像头；

首发第二代昆仑玻璃，支持卫星通话功能等。

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